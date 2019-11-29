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  3. İşte Fatih Terim'in Trabzonspor'u yenme planı

İşte Fatih Terim'in Trabzonspor'u yenme planı

İşte Fatih Terim'in Trabzonspor'u yenme planı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazar günü Trabzonspor deplasmanında Nwakaeme ve Sosa'ya özel önlem alacak. Savunmaya sürekli baskı yapılacak.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde pazar günü oynayacakları Trabzonspor sınavından 3 puan çıkarmakta kararlı. Tecrübeli hoca kazanarak zirve yarışından uzak kalmak istemiyor.

HATAYA ZORLAYACAK!

Trabzon'un maç kasetlerini defalarca izleyen Terim, bordo-mavili takımın stoperlerine sürekli baskı yaptıracak. Böylece onları hataya zorlayacak..

MENTAL AÇIDAN ÖNE GEÇECEK

Tecrübeli hoca, Trabzon'un baskısını azaltmak için erken gol bulmanın hesaplarını yapıyor. Böylece mental üstünlüğü ele geçirecek.

SÜREKLİ BASKI

Terim, Trabzon'un iki beyni Sosa ve Nwakaeme'ye ise özel önlem alacak. İki yıldıza baskı yapılacak.

MUSLERA İÇİN SEFERBERLİK

Belindeki rahatsızlığa rağmen Brugge maçında forma giyen Muslera'nın Trabzonspor deplasmanında da forma giymesi için seferberlik ilan edildi.

18 MAÇTA 6 GALİBİYET

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik e 6 mağlubiyet aldı.

(Takvim)


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