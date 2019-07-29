İşte EuroLeague takımlarının yaptığı en iyi 10 transfer...

Futbolda olduğu gibi basketbolda da transfer rüzgarı esiyor. Özellikle THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar büyük yankı yaratan transferlere imza atıyor. İşte THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar en dikkat çeken 10 transfer...

Futbolda olduğu gibi basketbolda da transfer rüzgarı esiyor. Özellikle THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar büyük yankı yaratan transferlere imza atıyor.

İşte THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar en dikkat çeken 10 transfer...

10- GUSTAVO AYON (ZENIT)

Genelde Fenerbahçe’ye karşı gösterdiği performanslarla Türk basketbolseverlerin zihninde yer edinen Gustavo Ayon, yaz döneminin en sürpriz transferlerinden birini gerçekleştirdi.

Real Madrid’den ayrıldıktan sonra NBA’den teklif bekleyen Meksikalı uzun, istediğini alamayınca rotayı Euroleague’in en batısından en doğusuna kırarak Zenit ile anlaştı.

Alex Renfroe, Mateusz Ponitka gibi tercihlerle yeteneği kısıtlı bir kısa rotasyonu oluşturan Zenit, Gustavo Ayon ve Colton Iverson hamleleriyle pota altını sağlama almış oldu.

9- JORDAN MICKEY

34 yaşına gelen Gustavo Ayon ile vedalaşan Real Madrid, geçen sezon Khimki’de yıldızını parlatan Jordan Mickey ile nokta atışı bir transfer yaptı.

Atletizmi ve hızıyla hem savunmada hem hücumda önemli işler yapan Mickey, Tavares ile birlikte pota altını Real Madrid’in en güçlü noktası yapabilir.

Dış şut tehdidi de olan Mickey, ezeli rakip Barcelona’nın Brandon Davies transferine karşı zekice yapılmış bir hamle olarak görünüyor.

8- SERGIO RODRIGUEZ (OLIMPIA MILANO)

Avrupa basketbolunun en önemli skorerlerinden biri olan Sergio Rodriguez, Ettore Messina faktörünün de etkisiyle Milano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

33 yaşındaki oyuncu, Real Madrid’in Nikolas Laprovittola’yı tercih etmesi sonrası kendine yeni bir meydan okuma buldu.

Bol para ve sıfır başarı denince akla gelen ilk takım olan Milano, Sergio Rodriguez’in yanında Aaron White, Michael Roll gibi takviyelerle Messina yönetiminde daha oturaklı bir takım olacaktır lakin Mike James takımda kalırsa Milano’ya sahada 1 top yetmeyebilir.

7- GREG MONROE (BAYERN MÜNIH)

Geçen sezon Derrick Williams’ı ilk kez Avrupa’ya getiren ve parlatan Bayern Münih, bu sezon benzer etkiyi Greg Monroe ile yapabilir.

2010 Draftında 7. Sırada seçildikten sonra Detroit, Toronto, Milwaukee, Boston, Phoenix ve Philadelphia formalarıyla 632 maça çıkan Monroe, 13.2 sayı, 8.3 ribaund ile pek de fena sayılmayacak istatistikler tutturdu.

Geçen sezon play-off’u kıl payı farkla kaçıran Bayern Münih, Lucic’in yanında Monroe’yu besleyecek doğru kısalarla bu sezon hedefine ulaşabilir.

6- JIMMER FREDETTE (PANATHINAIKOS)

Zeljko Obradovic sonrası hayal kırıklıkları ve kötü transferlerle taraftarını üzen Panathinaikos sezonun en heyecan verici transferlerinden birine imza attı.

Yoncalar, NBA kariyeri istediği gibi gitmese de çok iyi bir şutör ve skorer olan Jimmer Fredette’i kadrosuna katmayı başardı.

Birçok oyuncuda olduğu gibi Çin Ligi’nde harika istatistikler tutturan Fredette, yeni sezonda Calathes ile uyum sağlarsa Panathinaikos’u bir üst seviyeye çıkartabilir.

5- BRANDON DAVIES (BARCELONA LASSA)

Maliyet-fayda analizi yapıldığında Euroleague’de son 2 sezonun en başarılı takımı olan Zalgiris Kaunas, birçok oyuncusuna yaptığı gibi Brandon Davis’e de seviye atlattı.

Yıllardır yetersiz kalsa da Tomic’i kadroda tutan Barcelona, bu duruma Kevin Seraphin’in sakatlığı da eklenince geçen sezon pota altında büyük sorunlarla baş başa kaldı.

Katalan ekibi, bu sorunu çözmek adına Brandon Davies’i kadrosuna katarak çok doğru bir hamle yaptı.

Kısa oyuncuların karşısında kalabilen Davies, orta mesafe şutlarıyla da rakip uzunların başına bela olabilen bir isim ve yeni sezonda Barcelona’nın birçok sorununa çare olacaktır.

4- CORRY HIGGINS (BARCELONA LASSA)

Gaziantep’teki gelişiminin ardından Cska Moskova’daki performansıyla Avrupa’nın en elit oyuncularından biri olan Corry Higgins, Moskova’nın soğuğundan kaçarak Barcelona ile anlaştı.

Yan rol oyuncusu olarak başladığı Cska kariyerine takımın en önemli skor opsiyonlarından biri olarak nokta koyan Higgins, Rus ekibiyle 2 Euroleague şampiyonluğu kazandı.

Geçen sezon kritik anlarda Heurtel ve Pangos’un yetersiz performansları nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Barcelona, Higgins transferiyle çok daha güvenilir bir seçeneği kadrosuna eklemiş oldu.

3- NANDO DE COLO (FENERBAHÇE BEKO)

Son 5 sezonda Euroleague’in en skorer oyuncusu olan Nando De Colo, Cska Moskova ve Real Madrid’in tekliflerini es geçerek Fenerbahçe Beko’ya 3 yıllık imza attı.

Kısa rotasyonunda Bogdanovic sonrası Sloukas dışında hiçbir oyuncudan istikrarlı katkı alamayan sarı-lacivertliler, De Colo transferiyle büyük bir problemi çözdü.

Geçen sezon özellikle Anadolu Efes karşısında Larkin-Micic ikilisine karşı büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda Sloukas-De Colo-Westermann-Dixon rotasyonuyla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da rakiplerinin başını ağrıtacaktır.

2- DERRICK WILLIAMS (FENERBAHÇE BEKO)

Nicolo Melli’yi NBA’e yolcu eden Fenerbahçe Beko, İtalyan yıldızının yerini geçen sezon Euroleague’de özel bir sezon geçiren Derrick Williams ile doldurdu.

Büyük beklentilerle başlayıp hayal kırıklığıyla süren NBA kariyeri sonrası Bayern Münih formasıyla Avrupa’ya adım atan Williams, Dejan Radonjic yönetiminde mükemmel işler yaptı.

Birebir oyunlarda çok etkili bir uzun olan Williams, Zeljko Obradovic’in elinde çok daha üst seviyelere çıkabilir.

Gerektiğinde 3 numara pozisyonunda da oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, Kalinic ve Datome ile birlikte yeni sezonda Obradovic’in elini fazlasıyla rahatlatacaktır.

1- NIKOLA MIROTIC (BARCELONA LASSA)

Son yıllarda başarılarından çok hayal kırıklıklarıyla anılan Barcelona Lassa, bu sezon eski günlerine dönmek adına kesenin ağzını açtı.

Avrupa basketbolunda transfer gündemini belirleyen Katalan ekibi, Nikola Mirotic’i sadece 28 yaşında Avrupa’ya döndürmeyi başardı.

Real Madrid kariyeri sonrası Chicago, New Orleans ve Milwaukee formalarını terleten yıldız oyuncu, Utah’ın 3 yıl için 45 milyon dolarlık teklifini reddederek rotasını Eski Kıta’ya kırdı.

Karadağ asıllı İspanyol yıldız, Barcelona formasıyla Avrupa’nın en pahalı oyuncusu olarak daha önce hiç kazanamadığı Euroleague kupası için mücadele edecek.

Katalan ekibinde 6 yıl için net 35 milyon Euro kazanacak olan Mirotic, Palau Blaugrana’yı özlenen mutlu günlerine döndürebilecek mi merak konusu.

(TRT Spor)