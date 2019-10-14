İşte bu akşam dev scoutların yakından takip edeceği 4 yıldız futbolcu

TM Dijital Haber Merkezi

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; EURO 2020 Elemeleri’nde 7 maçta 18 puan toplayan ve bu akşam Fransa ile liderlik maçına çıkacak olan Türkiye’de, Avrupa’nın dev scout ekiplerinin ay yıldızlı oyuncularımızı yakından takip edeceği bildirildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - ZEKİ ÇELİK - KAAN AYHAN VE DİĞERLERİ...

Grupta şu ana kadar sadece 1 yenilgi alarak gerçek gücünü ve kalitesini gösteren Türkiye kalesinde sadece 2 gol görürken, önemli eksiklerimiz olmasına rağmen milli takımın şu ana kadar oynadığı oyun tüm futbolseverlerin takdirini toplamış durumda. Saat 21:45’te Stade de France’da Fransa ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye’de Milan’ın yakından takip ettiği Zeki Çelik’in yanı sıra M.City’nin listesinde bulunan Çağlar Söyüncü, F.Düseldorf’un yetenekli oyuncusu Kaan Ayhan’ın dikkatle izleneceği belirtilirken, Başakşehir’in orta saha futbolcusu İrfan Can Kahveci için de bol bol not tutulacağı öğrenildi.

Bu futbolcuların yanı sıra Trabzonspor’un dev eldiveni Uğurcan Çakır, Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan ve Schalke’de forma giyemese de Milan’ın transfer etmek istediği Ozan Kabak’ın yine ünlü kulüplerin göz hapsinde olduğu biliniyor.