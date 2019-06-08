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08 Haziran 2019 Cumartesi 09:43 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:43

İşte Avcı'nın listesinde olan 5 yerli futbolcu

İşte Avcı'nın listesinde olan 5 yerli futbolcu

Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onayıyla başta Sivassporlu Emre Kılınç olmak üzere, Antalyasporlu Nazım Sangare, Bursasporlu Umut Meraş ve Erzurumsporlu Lokman Gör için girişimde bulundu. Sangare’de pürüz çıkarsa Mert Müldür için harekete geçilecek.

GELECEK sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş daha çok yerli oyuncuları bünyesine katmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar Gökhan Gönül’e alternatif olarak Antalyasporlu Nazım Sangare için kulübüyle pazarlıkları sürdürüyor. Akdeniz temsilcisinin 3 milyon euro istediği bu oyuncu olmazsa Siyah-Beyazlılar Mert Müldür için girişimde bulunacak.

SAVUNMADA JOKER OYUNCU

Avusturya’da Rapid Wien’de forma giyen 20 yaşındaki Mert’in asıl mevkii sağ bek. Ancak iki ayağını da kullandığı için stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor. Kartal’ın savunma için girişimde bulunduğu bir diğer isim ise Erzurumsporlu Lokman Gör (28). Dadaşlar Lokman için 500 bin euro talep ederken, Beşiktaş takas teklifinde bulundu. Siyah-Beyazlılar sol bek için de küme düşen Bursaspor’dan Umut Meraş’ı (23) istedi.

EMRE KILINÇ GELMEYE HAZIR

Timsah ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan Umut için kulübü 3 milyon eurodan kapıyı açtı. Beşiktaş’ın ise 1.5 milyon euro ve bir futbolcu önerdiği beklemeye geçtiği kaydedildi. Kartal, Sivasspor’un orta saha oyuncusu Emre Kılınç’a da (24) el attı. Emre ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Yiğido ile 31 Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi olan bu oyuncu için Sivasspor 3 milyon euro talep etti, pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

(Star)

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