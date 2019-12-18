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İstanbulspor-Fenerbahçe CANLI

İstanbulspor-Fenerbahçe CANLI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında 4-0'ın rövanşında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri.. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK 11’LER:

İSTANBULSPOR: Umut Kaya, Mehmet Yeşil, Wellington, Yavuzhan, Süleyman, Berkay, M. Demirci, Oğuzhan Akgün, Kağan Miray, Zafer, Allahyar

FENERBAHÇE: Harun, Deniz, Zanka, Rami, Murat, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Ferdi, Mevlüt

MÜCADELEDE İLK YARI OYNANIYOR

CANLI! İSTANBULSPOR 0-0 FENERBAHÇE

 


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