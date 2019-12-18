İstanbulspor-Fenerbahçe CANLI
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında 4-0'ın rövanşında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri.. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
İSTANBULSPOR: Umut Kaya, Mehmet Yeşil, Wellington, Yavuzhan, Süleyman, Berkay, M. Demirci, Oğuzhan Akgün, Kağan Miray, Zafer, Allahyar
FENERBAHÇE: Harun, Deniz, Zanka, Rami, Murat, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Ferdi, Mevlüt
MÜCADELEDE İLK YARI OYNANIYOR
CANLI! İSTANBULSPOR 0-0 FENERBAHÇE