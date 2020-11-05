İstanbulspor kupada 4. tura yükselmeyi başardı

İstanbulspor: 3 - Elazığspor: 2
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Ertan Başdağ, Akın Karabacak
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Tayyip Ebrar Cumur, Emrecan Uzunhan, Uygur Mert Zeybek (Dk. 82 Issah), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 75 Eslem Öztürk), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 90+5 Alperen Mehmet Çaylak), Egehan Gök (Dk. 90+5 Whyte), Yusuf Ali Özer (Dk. 75 Emir Gökçe)
Elazığspor: Ahmet Doğan, Ömer Faruk Aydemir, Kadir Bekmezci (Dk. 46 Murat Ceylan), Ömer Yıldız, Selim Enes Özeren (Dk. 79 Cihan Akpolat), Hebat Alan, Tufan Kelleci, Kadir Taşoğlu (Dk. 86 Muhammed Umut Akbulut), Yiğitcan Erdoğan, İzzet Topatar (Dk. 39 Cengizhan Akgün) Yusuf Ensar Poyrazlı (Dk. 79 Fırat Ergün)
Goller: Dk. 14 Mehmet Yeşil, Dk. 45+6 Uygar Mert Zeybek (penaltıdan), Dk. 48 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 22 Ömer Yıldız (Penaltıdan), Dk. 37 Yusuf Ensar Poyrazlı (Elazığspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Murat Ceylan (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Emrecan Uzunhan, Dk. 85 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 66 Selim Enes Özeren (Elazığspor)
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