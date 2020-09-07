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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 22:15
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İstanbul'da tenis heyecanı başladı

İstanbul'da tenis heyecanı başladı

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AA

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da heyecan, eleme maçlarıyla başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk gününde birinci eleme turu müsabakaları oynandı.

Organizasyona "Wild card" ile katılan eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, Sırp rakibi Ivana Jorovic'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci eleme turuna yükseldi.

Milli tenisçiler Başak Eraydın ile Zeynep Sönmez ise TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a erken veda etti.

Başak Eraydın, Büyük Britanyalı tenisçi Harriet Dart'a 6-3, 2-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup olarak elendi. Çek tenisçi Tereza Martincova ile karşılaşan Zeynep Sönmez ise 4-1 geride olduğu ilk sette yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kaldı. Martincova, adını elemelerde ikinci tura yazdırdı.

Turnuvanın ilk gününde rakiplerine üstünlük kuran Eugenie Bouchard, Leonie Kung, Ellen Perez, Harriet Dart, Dejana Radanovic, Olga Danilovic, Tereza Martincova ve Elisabetta Cocciaretto ikinci eleme turuna yükseldi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a yarın tekler ve çiftler müsabakalarıyla devam edilecek.

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