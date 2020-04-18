İstanbul'da seyircisiz final

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali için 29 Ağustos tarihi ön plana çıktı. UEFA, iki tasarı üzerinde duruyor. Ama her ikisinde de seyirci yok!

AKŞAM

İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi, gelecek hafta belli olabilir. Avrupa futbolunda gözler 23 Nisan’da yapılacak UEFA zirvesine çevrildi. Perşembe günkü toplantıda 2019-2020 sezonunun geleceğine dair çok önemli kararların alınması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Avrupa futbolunun patronu; Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin akıbetine dair iki seçenek üzerinde duruyor. A planında Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Ağustos’ta oynanması gündemde. Dev maçın söz konusu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finalin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması hesaplanıyor.

SEKİZLİ MİNİ TURNUVA

B planı ise bir hafta sürecek sekizli mini turnuva ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek. Ancak söz konusu maçlara seyirci alınması beklenmiyor.

FUTBOLCULAR KAVRULUR

Öte yandan dünya futbolu ve Galatasaray’ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, ligler ve UEFA organizasyonlarıyla ilgili konuştu. Hagi, “Seyircisiz futbol olmaz. Ağustos’ta 40 derece sıcağın altında Avrupa kupaları mı olur! Futbolcular kavrulur” ifadelerini kullandı.



