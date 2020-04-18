İstanbul'da seyircisiz final

AKŞAM
İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi, gelecek hafta belli olabilir. Avrupa futbolunda gözler 23 Nisan’da yapılacak UEFA zirvesine çevrildi. Perşembe günkü toplantıda 2019-2020 sezonunun geleceğine dair çok önemli kararların alınması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Avrupa futbolunun patronu; Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin akıbetine dair iki seçenek üzerinde duruyor. A planında Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Ağustos’ta oynanması gündemde. Dev maçın söz konusu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finalin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması hesaplanıyor.
SEKİZLİ MİNİ TURNUVA
B planı ise bir hafta sürecek sekizli mini turnuva ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek. Ancak söz konusu maçlara seyirci alınması beklenmiyor.
FUTBOLCULAR KAVRULUR
Öte yandan dünya futbolu ve Galatasaray’ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, ligler ve UEFA organizasyonlarıyla ilgili konuştu. Hagi, “Seyircisiz futbol olmaz. Ağustos’ta 40 derece sıcağın altında Avrupa kupaları mı olur! Futbolcular kavrulur” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı... Siyah-beyazlılar, bir süredir alternatif sol bek arayışını sürdürüyordu. Kara-Kartal Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya hazırlanıyor.
Belçika ekibi Anderlecht, tüm aramalarına rağmen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.
Eski futbolcu Okan Koç'tan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında Chelsea için transfer itirafı geldi.
Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.
Avrupada liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi akıllara haziranda kontratı sona erecek olan futbolcuları getirdi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.