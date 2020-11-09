İstanbul'da Kenya rüzgarı

AKŞAM

N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Sang, kadınlarda ise yine Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

42. İstanbul Maratonu’nda kazananlar Kenyalı atletler oldu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl maratonun startı Yenikapı’daki meydandan verildi.

Erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang ipi göğüslerken, kadınlarda kazanan Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçildi.

Yıl boyunca antrenmanlarını Türkiye’de yapan ve Kütahya Valiliği İl Göç İdaresi formasıyla yarışan Sang büyük sevinç yaşadı. Genel klasmanda erkekler ve kadınlarda birinciler 50’şer bin, ikinciler 35’er bin, 3.’ler ise 20’şer bin lira aldı.

BRAVO AĞRALI&ERDAL

Maratonun isim sponsoru N Kolay da Türk sporculara özel ödül verdi. Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30’ar, ikinci tamamlayanlara 15’er, üçüncülüğü alanlara ise 5’er bin lira verildi. Öte yandan Türk sporcularda Yavuz Ağralı ve Tubay Erdal ilk sırada yer aldı.