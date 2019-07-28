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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 08:00
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 08:00

'İstanbul'da kalacağım'

'İstanbul'da kalacağım'

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AKŞAM

BİR dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, İstanbul’daki tatilini sürdürürken sosyal medya hesabından yaptırdığı Aslan dövmesini paylaştı. Herkesin aklına, “Galatasaray’a mı gidecek?” sorusunun geleceğini bildiği için daha sonra Al Ahli’nin maskotu Aslan’ı da paylaştı. Ancak bu hamlesi de iddiaların sonunu getirmedi. Brezilyalı futbolcu daha önce de Galatasaray’la anlaşması beklenen Kolombiyalı forvet Radamel Falcao’nun yaptığı paylaşıma, “Görüşürüz arkadaşım” yanıtını vermişti. Bu hamlesi de ikilinin Sarı-Kırmızılı formayı birlikte giyeceği şeklinde yorumlanmıştı.

BENİM İKİNCİ VATANIM TÜRKİYE

Aslan dövmesi olayının yankıları sürerken Josef de Souza, Arap basınına, “Türkiye benim ikinci vatanım ve İstanbul’u seviyorum. İstanbul’a tatil için geldim ama burada kalma konusunda duygularım güçlü” açıklamasını yaptı. Bu sözlerin ardından Josef’in Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Arap medyasında da tecrübeli futbolcunun önümüzdeki sezon kiralık olarak Galatasaray’da oynayacağı yazıldı. Josef için eski kulübü Fenerbahçe’nin herhangi bir girişim yapmadığı ve G.Saray’ın transferde rakipsiz olduğu belirtildi.

ORTAYA BİR TAKVİYE DAHA

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sorununu atlatan tecrübeli futbolcunun maç eksiği bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Josef’i çok istediği öğrenildi. Fernando’yu satan, kiralık olarak oynayan Ndiaye içinse girişimde bulunmayan Sarı-Kırmızılılar’ın ön libero bölgesine 1 değil 2 takviye yapması bekleniyor. Yani Josef haricinde 1 tane daha defansif orta saha oyuncusu alınacak. Bu konudaki çalışmalar da devam ediyor. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli davranan yönetim, bu konuda ince eleyip sık dokuyor.

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