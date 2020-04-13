İstanbul'a aşıktım

AKŞAM
EURO 2020’de rakibimiz olan İtalya’da Teknik Direktör Roberto Mancini açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Bence EURO 2020’nin ertelenmesi bizim açımızdan az da olsa bir avantaj çünkü biz genç bir takımız. Bu süre zarfında oyuncularımız biraz daha tecrübe kazanacaklar. Kupayı kazanma kapasitesi olan takımlardan bir tanesiyiz. Şampiyon olmak istiyoruz, İtalya kazanabilir” dedi. Mancini, “Virüs bize çok şey öğretti. Örneğin en güçlü, en zengin ya da en yakışıklı olabilirsin ancak hastalık görünmez bir düşman gibi geldiğinde seni yere serebilir” açıklamasında bulundu. Rus basınına da konuşan İtalyan hoca, “G.Saray’ın başındayken İstanbul’da her şeyi sevdim. Harika bir şehir. St.Petersburg da güzel ama çok soğuktu. Zenit’te soğuk benim için sorundu” tespitinde bulundu.
GALATASARAY KIYASLANMAZ
Cim-Bom’un eski Portekizli savunmacısı Meira ise, “Türkiye mükemmel bir ülke. G.Saray ve F.Bahçe’yi kıyaslayamazsınız. F.Bahçe de büyük kulüp ama gördüğüm kadarıyla G.Saray diğer kulüplerle karşılaştırılamaz. Çünkü oynadığımız her yerde birçok taraftar vardı” dedi.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Semih Şentürk, Sarı-Lacivertlilere teknik direktör önerisinde bulundu. Emektar golcü, “Fenerbahçe Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net” dedi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, kaynak arayışına geçti. Mustafa Cengiz ve ekibi, Nisan sonuna kadar başta oyunculara olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'ya Lyon talip oldu. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.