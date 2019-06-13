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13 Haziran 2019 Perşembe 10:41 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:41

İsrail ekibinin taraftarlarından ırkçılık kampanyası

İsrail ekibinin taraftarlarından ırkçılık kampanyası

İsrail ekibi Jerusalem’in Arap karşıtlığıyla bilinen taraftar grubu La Familia, yeni transfer Ali Mohamed’e ismini değiştirmesi yönünde çağrıda bulundu.

AKŞAM

İSRAİL’İN en çok taraftara sahip kulübü olan Beitar Jerusalem, Maccabi Netanya’dan 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ali Mohamed’i 1.7 milyon euroya transfer etmişti. Kulübün fanatik taraftar grubu “La Familia” ülke basınına bir açıklama yaptı ve futbolcunun adının değişmesi yönünde çağrıda bulundu. 2013 yılında Çeçenistan’ın Rusya’daki temsilcisi Terek Grozny’de forma giyen Zaur Sadayev ve Dzhabrail Kadiyev, Beitar Jerusalem’e transfer olmuş ve taraftarlar bu hamleye sert tepki göstermişti. Beitar, İsrail Premier Ligi’nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp konumunda. Beitar Jerusalem’in taraftarları, maçlarda sık sık “Araplara Ölüm” sloganları atıyor. Kulüp bu nedenle geçmişte İsrail Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı. Beitar Jerusalem geçen sene de ABD Başkanı Trump’ın Amerikan elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararından dolayı adını “Beitar Trump Jerusalem” olarak değiştirmişti.

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