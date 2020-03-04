İsrail çirkinliği

THY EuroLeague’de bugün saat 22.15’te İsrail’in Maccabi takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes’te kafile, uçağa giriş sırasında ek güvenlik bahanesiyle didik didik arandı.

AKŞAM

Uçağın kapısında özel bir güvenlik şirketi tarafından yapılan bu aramaya tepki gösteren Başantrenör Ergin Ataman, “Bize bu yapılan saygısızlık. Yıllardır Tel Aviv’e uçuyoruz, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Normal güvenlik kontrolleri yapılıyor, X-Ray cihazlarından herkes geçiyor, bunlar tamam ama sonrası uçağın kapısında yapılan bu muamele tam bir skandal” dedi.