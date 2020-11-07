İspanyollar'ın gündemi Yusuf Yazıcı ve Barcelona

İspanyol basını Lille'de forma giyen Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın hayali olan Barcelona'da forma giymeye her geçen gün yaklaştığını açıkladı.

İspanya'da Milan karşısında yaptığı 2. hat-trick ile UEFA Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirveye yerleşen Yusuf Yazıcı'nın ismi konuşulmaya başlandı.

İspanyolların ünlü yayın organı AS, Yusuf Yazıcı'nın daha önce de dile getirdiği üzere hayran olduğu Barcelona'ya performansını yükselterek adım adım yaklaştığını yazdı. Özellikle renklerinden dolayı Barcelona'ya olan hayranlığını gizlemeyen Yusuf Yazıcı, İspanya'da oynamak istediğini dile getirmişti.

"TEKLİF YAPAN İSPANYOLLAR VAR" DEMİŞTİ

Yusuf Yazıcı bu yılın başında verdiği röportajda kendisini İspanya'da takip eden takımlar olduğunu bilidiğini dile getirerek bu takımların isimlerini vermeyi tercih etmediğini belirtmişti.

İspanyollar Yusuf Yazıcı'nın bu şekilde üst düzey performans gösterdiği takdirde Yusuf Yazıcı'nın İspanya hayalini gerçekleştirebileceğinin altını çizdi.