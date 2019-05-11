İspanyollar Ever Banega'yı Fenerbahçe'ye yazdı

Sarı lacivertlilerin, Sevilla'da top koşturan Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega için resmi temaslarda bulunduğu öne sürüldü

Estadio Deportivo'nun haberine göre, yeni sezonda Sevilla'nın kadrosunda düşünülmeyen ve Sportif Direktör Monchi'nin planları arasında yer almayan Banega takım aramaya başladı. Banega'nın menajeri Santiago Hirsig'in birkaç aracıya oyuncusunun Çin ve Türkiye'ye transferi için taşıma yetkisi verdiği bildirildi.

ARJANTİN, ÇİN YA DA TÜRKİYE

Ever Banega için Sevilla'nın 7 milyon euroluk bonservis belirlediği, ülkesi Arjantin'den Boca Juniors'un listesinde de olan Ever Banega'nın Çin ya da Türkiye'nin de yolunu tutabileceği kaydedildi.

Türkiye'den temasa geçilen kulübün Fenerbahçe olduğu, sarı lacivertlilerin bu transfer için kasasında 7 milyon çıkarması gerektiği bilgisi paylaşıldı

Endülüs ekibinde sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Éver Maximiliano David Banega, bu sezon 51 maçta görev yaparken takımına 8 gol ve 11 asistlik bir katkıda bulundu. Ligde 32 maçta 3 gol ve 5 asistle oynadı. 30 yaşındaki Banega, Sevilla'ya 2017'de 7 milyon euroya gelmişti

(Sporx)