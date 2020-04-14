  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 07:35
  • |
  • 14 Nisan 2020 Salı 07:35

İspanyol devleri Mustafa Kapı'nın peşinde

İspanyol devleri Mustafa Kapı'nın peşinde

Paylaş

Avrupa'da oynamak istediği gerekçesiyle, Galatasaray'ın önerdiği yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Mustafa Kapı'nın durumu pek çok La Liga takımlarının dikkatini çekti. Bu iki kulübün Atletico Madrid ve Valencia olduğu öğrenildi.

Sivasspor'la 22 Aralık 2018'de yapılan lig maçında 90+5'te Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek Galatasaray'ın 16 yaşında en genç futbolcusu ünvanına sahip olan Mustafa Kapı'nın sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eriyor. Ancak sözleşme yenileme krizi sebebiyle, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

17 yaşındaki futbolcu yaz döneminde serbest kalacak; fakat ne var ki kendisini transfer edecek takımın klasmanına göre Galatasaray yetiştirme bedeli alacak.

Oyuncunun temsilcisi Necdet Ergezen, "Genel olarak İspanya'ya uygun bir futbolcu. Şu anda serbest İspanyol kulüpleri onu geleceği yatırım olarak görüyorlar. Atletico ve Valencia adına arayanlar oldu. Korona virüs krizi çıkmasaydı, Atletico Madrid pozitifti. Valencia, Villarreal, Celta Vigo, Real Sociedad, Mustafa Kapı ile ilgileniyor" dedi.

(Ajansspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fransa Ligue One 17 Haziran'da geri dönüyor

title

NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

title

AKŞAM Özel Röportaj: Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Falcao'da Arap ısrarı
Falcao'da Arap ısrarı

Falcao'da Arap ısrarı

Al Hilal kulübü Kolombiyalı forvete, yıllık 10 milyon euro önerdi. Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus alan 34 yaşındaki forvetin maaşı 1.5 milyon dolar düşürülmüştü. Arap basınına göre; Falcao'ya Suudi Arabistan Kulübü'nden 2 kat maaş önerildi.

Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim
Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim

Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim

Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”

Sözleşmesi biten gider
Sözleşmesi biten gider

Sözleşmesi biten gider

FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, kiralık oynayan futbolcuların takımlarında kalmayacaklarını söyledi: “30 Haziran'da sona eren sözleşmeler uzatılamaz. Kiralık olan oyuncular kendi takımlarına dönecek ancak transfer penceresi 1 Temmuz'da açılmayacağı için kendi kulüplerinde sahaya çıkamayacaklar.”

Victor Ruiz'den 'feda'
Victor Ruiz'den 'feda'

Victor Ruiz'den 'feda'

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmesine izin verilen Victor Ruiz ile indirim için protokol yapıldığı ortaya çıktı.

Radamel Falcao'dan büyük fedakarlık! Kabul etti...
Radamel Falcao'dan büyük fedakarlık! Kabul etti...

Radamel Falcao'dan büyük fedakarlık! Kabul etti...

Abdurrahim Albayrak'ın telefonda bizzat görüştüğü Falcao, dünyadaki tüm yıldızların kazançlarını düşürmek zorunda kalacağını kabul ederek, ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Sarı- Kırmızılılar, bu kararın tüm takıma örnek olacağı görüşünde...

Devler Ligi 3 haftada tamam
Devler Ligi 3 haftada tamam

Devler Ligi 3 haftada tamam

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. Futbolun Avrupa'daki patronlarının hedefi üç hafta içinde şampiyonu belirlemek.

Hayat çok karanlıktı
Hayat çok karanlıktı

Hayat çok karanlıktı

Trabzon'da adeta yeniden doğan Sörloth, “Bodo'da küme düşüyorduk ve beni oynatmıyorlardı. Bir apartmanda oturuyordum ve her şey çok karanlıktı. O günleri asla unutmam” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.