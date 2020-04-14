İspanyol devleri Mustafa Kapı'nın peşinde

Avrupa'da oynamak istediği gerekçesiyle, Galatasaray'ın önerdiği yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Mustafa Kapı'nın durumu pek çok La Liga takımlarının dikkatini çekti. Bu iki kulübün Atletico Madrid ve Valencia olduğu öğrenildi.

Sivasspor'la 22 Aralık 2018'de yapılan lig maçında 90+5'te Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek Galatasaray'ın 16 yaşında en genç futbolcusu ünvanına sahip olan Mustafa Kapı'nın sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eriyor. Ancak sözleşme yenileme krizi sebebiyle, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

17 yaşındaki futbolcu yaz döneminde serbest kalacak; fakat ne var ki kendisini transfer edecek takımın klasmanına göre Galatasaray yetiştirme bedeli alacak.

Oyuncunun temsilcisi Necdet Ergezen, "Genel olarak İspanya'ya uygun bir futbolcu. Şu anda serbest İspanyol kulüpleri onu geleceği yatırım olarak görüyorlar. Atletico ve Valencia adına arayanlar oldu. Korona virüs krizi çıkmasaydı, Atletico Madrid pozitifti. Valencia, Villarreal, Celta Vigo, Real Sociedad, Mustafa Kapı ile ilgileniyor" dedi.

(Ajansspor)