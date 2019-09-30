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  3. İspanyol basını, Manchester United'ın Falcao için Galatasaray'a 7 milyon Euro önereceğini iddia etti

İspanyol basını, Manchester United'ın Falcao için Galatasaray'a 7 milyon Euro önereceğini iddia etti

İspanyol basını, Manchester United'ın Falcao için Galatasaray'a 7 milyon Euro önereceğini iddia etti

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna katabildiği dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz uzun uğraşlar sonucunda Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao hakkında ortalığı karıştıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Premier Lig devi Manchester United'ın Cim Bom'un golcüsünü gündemine aldığını yazdı.

Haberde Inter'e sattığı Romelu Lukaku'nun yerini dolduramayan ve kadrosunda Marcus Rashford ile Mason Greenwood dışında forvet oyuncusu bulunmayan Kırmızı Şeytanlar'ın eski futbolcuları Falcao'yu ara transfer döneminde kadrolarına katmak istedikleri ve Sarı Kırmızılılar'ın kapısını 7 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlandıkları ifade edildi.

El Tigre lakabıyla bilinen 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, daha önce 2014/15 sezonunda United'da kiralık olarak forma giymiş ancak sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. İngiliz ekibiyle 29 maçta forma şansı bulan yıldız isim, rakip fileleri yalnızca 4 kez sarsabilmiş ve 5 de asist kaydetmişti.

(Fanatik)

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