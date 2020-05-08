İspanya La Liga ve 2. Lig'de toplam 5 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! 5 yıllık imza Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! 5 yıllık imza Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

F.Bahçe'de Bjelica depremi! Az önce açıkladı F.Bahçe'de Bjelica depremi! Az önce açıkladı Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hırvat antrenör, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığını ancak o günden beri Sarı-Lacivertlilerden hiç kimsenin kendisiyle irtibat kurmadığını açıkladı.

Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.

Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.

Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.

Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.