İspanya basketbol liginde iki maça koronavirüs ertelemesi

La Liga Endesa'da sezonun açılış maçı olan Monbus Obradoiro-Urbas Fuenlabrada ile pazar günün oynanması gereken Iberostar Tenerife-Casademont Zaragoza karşılaşmalarının tespit edilen Kovid-19 vakalarından dolayı ertelendiği bildirildi.
Basketbol Kulüpleri Derneğinden (ACB) yapılan açıklamada, maçların ertelenme sebebi olarak Obradoiro ve Zaragoza takımlarında birer Kovid-19 vakası tespit edildiği kaydedildi.
İspanya Kadınlar 1. Basketbol Ligi'nde de benzer sorun yaşanırken, sezonun ilk haftasının fikstüründe 8 maçtan 3'ü çıkan Kovid-19 vakalarından dolayı başka tarihlere alındı.
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İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (La Liga Endesa) bugün başlayan 2020-2021 sezonunun 1. haftasında iki maç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.
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