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Trabzonspor yine kayıp: 0-0 Trabzonspor yine kayıp: 0-0 Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.

Yeni orta saha Galatasaray'a hayırlı olsun Yeni orta saha Galatasaray'a hayırlı olsun İngiliz basını, Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen'in Galatasaray'a kiralandığını yazdı. Habere göre Cimbom, 29 yaşındaki futbolcunun ardından Fulham'la da el sıkıştı ve resmi açıklama için geri sayıma geçildi.

İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın İspanyol Mudo Deportivo, Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü: “Diego Costa, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken konulardan biri. Golcü oyuncu para toplamak ve transferleri fonlamak için sevilenlerden biri. Şimdi Türkiye seçenekler arasında ve Emre Belözoğlu bu konuda önemli bir köprü.”

Uğurcan Çakır: ‘Tartışmalı pozisyonlar var‘ Uğurcan Çakır: ‘Tartışmalı pozisyonlar var‘ Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır Yukatel Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini eleştiren Çakır, "Bir golümüz ofsayt oldu, tartışmalı pozisyonlar var." diye konuştu.

İspanya basketbol liginde iki maça koronavirüs ertelemesi İspanya basketbol liginde iki maça koronavirüs ertelemesi İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (La Liga Endesa) bugün başlayan 2020-2021 sezonunun 1. haftasında iki maç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.