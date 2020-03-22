İsmail Kartal'dan transfer itirafı: 'Evet dersen bu gece hocayı yollarız'

Rizespor'dan ayrıldıktan sonra adı Fenerbahçe ile anılan Teknik Direktör İsmail Kartal, “Teklif almadım” derken, kendisine gelen ilginç bir transfer önerisiyle ilgili de itirafta bulundu.

Tam 10 sene futbolcu olarak hizmet ettiği, şampiyonluklar yaşadığı Fenerbahçe’de 2014-15’te teknik direktör olarak görev alan İsmail Kartal, içini PlaySpor’a döktü. Rize’den ayrıldıktan sonra adı yeniden sarı-lacivertlilerle anılan tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’den teklif almadım” derken, “Hakkımda bazı asılsız haberler oldu. Bir değerlendirme yapılacaksa, ben Fenerbahçe’de hangi şartlarda çalışıp neler yapmışım onlara bakılsın. Algıyla, yandan, arkadan işlerle olmaz bu” çıkışında bulundu. “Hayatımda hiç kulis yapmadım” vurgusu yapan Kartal’ın “Kulisle gelen kulisle gider. Rızkı veren Allah’tır. Bazı kulüpler teklif yapıp ‘Evet dersen bu gece hocayı yollarız’ dedi. Sırf bu yüzden bir daha onlarla görüşmedim” sözleri ses getirdi.

BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ



Bazı teknik adamlar hakkında olumsuz algı oluşturulduğunu savunan İsmail Kartal, “Futbol sabır ister. Sihirbaz değilsiniz. Ekibimle birlikte sürekli Avrupa futbolunu analiz ediyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Ama bunu medya ile birlikte yapıp işi şova dökmüyorum” diye konuştu. İsmail Kartal’ın isim vermeden yaptığı eleştiriler dikkat çekti.

Ersun Yanal’ın ardından göreve gelen Kartal’ın transfer talepleri karşılık görmemişti. Sezonun 26. haftasında lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe’nin takım otobüsü Rize dönüşü kurşunlanmış, moral olarak dibe vuran takım sezonu 74 puanla ikinci tamamlamıştı. Ersun Yanal’la 74 puanla şampiyon olan takıma aynı derece zafer getirmemişti. (Türkiye Gazetesi)