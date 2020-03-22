İsmail Kartal'dan transfer itirafı: 'Evet dersen bu gece hocayı yollarız'

Tam 10 sene futbolcu olarak hizmet ettiği, şampiyonluklar yaşadığı Fenerbahçe’de 2014-15’te teknik direktör olarak görev alan İsmail Kartal, içini PlaySpor’a döktü. Rize’den ayrıldıktan sonra adı yeniden sarı-lacivertlilerle anılan tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’den teklif almadım” derken, “Hakkımda bazı asılsız haberler oldu. Bir değerlendirme yapılacaksa, ben Fenerbahçe’de hangi şartlarda çalışıp neler yapmışım onlara bakılsın. Algıyla, yandan, arkadan işlerle olmaz bu” çıkışında bulundu. “Hayatımda hiç kulis yapmadım” vurgusu yapan Kartal’ın “Kulisle gelen kulisle gider. Rızkı veren Allah’tır. Bazı kulüpler teklif yapıp ‘Evet dersen bu gece hocayı yollarız’ dedi. Sırf bu yüzden bir daha onlarla görüşmedim” sözleri ses getirdi.
BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ
Bazı teknik adamlar hakkında olumsuz algı oluşturulduğunu savunan İsmail Kartal, “Futbol sabır ister. Sihirbaz değilsiniz. Ekibimle birlikte sürekli Avrupa futbolunu analiz ediyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Ama bunu medya ile birlikte yapıp işi şova dökmüyorum” diye konuştu. İsmail Kartal’ın isim vermeden yaptığı eleştiriler dikkat çekti.
Ersun Yanal’ın ardından göreve gelen Kartal’ın transfer talepleri karşılık görmemişti. Sezonun 26. haftasında lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe’nin takım otobüsü Rize dönüşü kurşunlanmış, moral olarak dibe vuran takım sezonu 74 puanla ikinci tamamlamıştı. Ersun Yanal’la 74 puanla şampiyon olan takıma aynı derece zafer getirmemişti. (Türkiye Gazetesi)
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...
Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayına hem Manchester United hem de Bayern Münih talip oldu.
Tecrübeli futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Şenol Güneş, Nihat Özdemir, Mustafa Denizli ve Aziz Yıldırım gibi isimler İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstüne uyguladığı sokağa çıkma sınırlamasına takıldı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın scout kardeşi Gürsoy Yalçın'ın önerisiyle Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ bek Nathaniel Clyne ile temas kurdu.