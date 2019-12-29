İsmail Kartal: Oyunun hakkı bu değildi

Beklemedikleri bir şutla mağlup olduklarını söyleyen Kartal, "Planladığımız gibi oyunu götürüyorduk. İlk yarıda top ele çarptı ama hakem direk vuruş verdi. Sonra toparlandık ve çalıştığımız bir gol bulduk. İkinci yarı üçlü orta sahaya döndük, pozisyon vermedik ama kontradan golü atamadık. Uzaktan beklenmedik şutla yenildik." dedi.

"OYUNUN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ"

Oyunlarının karşılığı olarak bu skor hak etmediklerini söyleyen İsmail Kartal, "F.Bahçe'ye 2-1 kaybettik ama ortadan geçen maçtı. Biz atsaydık, biz kazanabilirdik. F.Bahçe'nin ikinci yarıda pozisyonu yoktu. Taraftarı mutlu etmek istedik, bu oyunun karşılığı bu skor değildi. Şimdi ikinci yarıya hazırlanacağız, F.Bahçe'ye de başarılar dilerim." diye konuştu.