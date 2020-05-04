Isla'nın geleceği belli oldu

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor... Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı-lacivertlilerde ilk yolcu belli oldu.
Dış basında yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:
"Mauricio Isla, gelecek yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılacak isimlerden biri olacak. Şililinin Türkiye'de önemli bir yeri olmasına rağmen, kariyerine Yunanistan'da devam edileceği belli oldu.
Olimpiakos, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek sağ beki Omar Elabdellaoui yerine Mauricio Isla'yı düşünüyor.
31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig, Serie A, Fransa Lig 1 ve Türkiye Ligi'nin ardından yeni bir ligde şansını deneyecek." (Fotomaç)
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör Nenad Bjelica'ya yaptığı sözlü teklifte 1+3 yıllık sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.
İspanya'da La Liga yönetimi, ligin Haziran ayında tekrar başlamasının planlandığını açıkladı.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla'nın Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu. Sarı-lacivertliler Şilili futbolcu ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Öte yandan, tecrübeli futbolcunun yeni takımı duyuruldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
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