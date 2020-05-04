SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe teklifini yaptı görüşmeler sürüyor Fenerbahçe teklifini yaptı görüşmeler sürüyor TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör Nenad Bjelica'ya yaptığı sözlü teklifte 1+3 yıllık sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.

La Liga yönetimi kararını verdi La Liga yönetimi kararını verdi İspanya'da La Liga yönetimi, ligin Haziran ayında tekrar başlamasının planlandığını açıkladı.

Isla'nın geleceği belli oldu Isla'nın geleceği belli oldu Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla'nın Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu. Sarı-lacivertliler Şilili futbolcu ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Öte yandan, tecrübeli futbolcunun yeni takımı duyuruldu. İşte detaylar...

2 ayrılık birden! Sergen 2,5 ay önce açıklamıştı 2 ayrılık birden! Sergen 2,5 ay önce açıklamıştı Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Galatasaray'da ilk ayrılık Galatasaray'da ilk ayrılık Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao'ya yedek olması için Brighton'dan 700 bin Euro karşılığında kiraladığı Florin Andone ile Sarı-Kırmızılıların yolları ayrılıyor.

Beşiktaş kalecisini buldu! Bedavaya... Beşiktaş kalecisini buldu! Bedavaya... Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.