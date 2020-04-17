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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 08:00
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 08:00

Isla'nın evliliğini Kovid-19 kurtardı

Isla'nın evliliğini Kovid-19 kurtardı

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F.BAHÇELİ Isla'nın eşi Gala Caldirola kızını da yanına alarak ‘Bir rüya için dans etmek' isimli yarışma programına katılmak için Şili'ye gitti.

AKŞAM

Kanal 13’teki bu yarışmaya eşinin katılmasını istemeyen Isla ile Gala arasında kriz çıktı. Şili basını, çiftin ayrılmak üzere olduğunu yazdı. Ancak kovid-19 salgını ikilinin arasındaki buzların erimesini sağladı. Dans yarışmasının iptal edilmesi üzerine İstanbul’a dönen Gala, Isla ile fotoğrafl arını paylaşıp, “Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz” paylaşımında bulundu. Isla’ya anlayış ve sabrı için teşekkür etti.

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