İskoçya Futbol Federasyonu, Alex McLeish ile yollarını ayırdı
İskoçya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Alex McLeish ile yollarını ayırdı.
Federasyondan yapılan açıklamada, geçen yıl şubat ayında teknik direktörlüğe getirilen 60 yaşındaki McLeish'in görevinin karşılıklı anlaşmayla sona erdiği kaydedildi.
Mcleish yönetiminde 12 maça çıkan İskoçya Milli Takımı, 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde geçen ay Kazakistan'a 3-0 yenilen İskoçya, San Marino'yu ise 2-0 mağlup etmişti.