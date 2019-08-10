Isimat-Mirin, Amiens'e kiralandı

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne’de hala kayda değer bir gelişme yaşanmadı.

Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.