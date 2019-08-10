Isimat-Mirin, Amiens'e kiralandı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl istenileni veremeyen oyunlar arasında bulunan Isımat-Mirin Fransız ekibi Amiens'e 2 yıllığına kiralandı.
TRT Spor'un haberine göre Fransız oyuncunun yıllık ücreti Amiens tarafından ödenecek.
Beşiktaşlı Isimat-Mirin, Fransız ekibi Amiens'e 2 yıllığına kiralandı. Fransız oyuncunun yıllık ücretini Amiens ödeyecek.
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