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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:33
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:43

Isimat-Mirin, Amiens'e kiralandı

Isimat-Mirin, Amiens'e kiralandı

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Beşiktaşlı Isimat-Mirin, Fransız ekibi Amiens'e 2 yıllığına kiralandı. Fransız oyuncunun yıllık ücretini Amiens ödeyecek.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl istenileni veremeyen oyunlar arasında bulunan Isımat-Mirin Fransız ekibi Amiens'e 2 yıllığına kiralandı.

TRT Spor'un haberine göre Fransız oyuncunun yıllık ücreti Amiens tarafından ödenecek.

 

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