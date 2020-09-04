Isimat Mirin'in Toulouse'a kiralanma hikayesi şaşırttı!

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Fransız stoper İsimat Mirin geçen sezonu Lique 1 ekibi Toulouse'da kiralık geçirmişti.
MAAŞININ NEREDEYSE TAMAMI ÖDENMİŞ!
Bir önceki Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak için yıllık ücreti 1 milyon 200 bin Euro olan Mirin'i Toulouse'a göndermek için neredeyse üstüne para ödedi.
ADETA BEDAVAYA GİTMİŞ!
28 yaşındaki stoperin ücretinin 1 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş karşılarken, Fransızlar sadece 200 bin Euro verdi.
Yani Mirin'in parasını siyah-beyazlılar ödedi, Fransız ekibi ise adeta bedavaya bir sezon faydalandı.
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