Isimat Mirin'in Toulouse'a kiralanma hikayesi şaşırttı!

Beşiktaş'ın geçen sezon Toulouse'a kiraladığı Isimat Mirin'in transfer hikayesi şaşırttı! Siyah-Beyazlıların 28 yaşındaki savunmacıyı Fransız ekibine kiralamak için maaşının neredeyse tamamını ödediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Fransız stoper İsimat Mirin geçen sezonu Lique 1 ekibi Toulouse'da kiralık geçirmişti.



MAAŞININ NEREDEYSE TAMAMI ÖDENMİŞ!

Bir önceki Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak için yıllık ücreti 1 milyon 200 bin Euro olan Mirin'i Toulouse'a göndermek için neredeyse üstüne para ödedi.

ADETA BEDAVAYA GİTMİŞ!

28 yaşındaki stoperin ücretinin 1 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş karşılarken, Fransızlar sadece 200 bin Euro verdi.

Yani Mirin'in parasını siyah-beyazlılar ödedi, Fransız ekibi ise adeta bedavaya bir sezon faydalandı.