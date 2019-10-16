Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9224
  • 6,545
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Irkçılık böyle olur!

Irkçılık böyle olur!

Irkçılık böyle olur!

TÜRK oyuncuların milliyetçi ritüellerini UEFA’ya şikayet eden Avrupa’nın kokuşmuşluğu, “Siz kendinize bakın. Irkçılık böyle olur” dedirtiyor.

AKŞAM

İngiltere’nin, Bulgaristan’ı 6-0 yendiği maçta ırkçı tezahüratlar nedeniyle maç 2 kez durdu. İtalya’da umuda yolculuğa çıkan sığınmacıları limana almayan, batan gemilerin yanından geçip ölüme terk edenler ırkçılığa benzin dökenler oldu. Futbolda ırkçılığın hız kesmediği İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde siyahi oyuncular maçları boykot edecek kadar zor durumdalar. Hatta, Chelsea’nın yıldızı Abraham, Bulgaristan maçı öncesi sahaya çıkmama çağrısı yapmıştı.

Irkçı linçten sevinemedi

KAAN Ayhan’ın, asker selamı vermekten çekinmesi, Almanya’da zafer havası estirdi. Mesut, İlkay, Emre Can ve E.Cenk Şahin gibi Türk oyunculara yapılan ırkçı linçten çekinen Kaan’ın özgürce sevinmesine engel olan Alman medyası, “Düsseldorfl u Kaan Ayhan selamı futbol kariyerinin sonu olacağını bildiği için, selam vermedi” yorumu yaptı.

Mehmetçiğimize armağan

AVRUPA şampiyonu Golbol Milli Takımı, Türkiye’ye dönüşünde büyük coşkuyla karşılandı. Milli takım sporcularımız, “Avrupa şampiyonluğunu Barış Pınarı Harekatı şehitlerine ve tüm Mehmetçiğimize armağan ediyoruz” pankartı açtı. Takım kaptanı Sevda Altunoluk, “Şampiyon olmayı askerlerimiz için istiyorduk” diye konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Oğlu için 5 bin lira nafaka
'Karnımda sanki bir Rocky var'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
<p>Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, ´Terör örgütü PKK/PYD

Bakanlık Twitter´dan Paylaştı! Teslim Olan Teröristten İbretlik Sözler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkes çikolata olduğu için seviyor! Oysa her derde deva

4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı