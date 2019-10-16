Irkçılık böyle olur!

AKŞAM

İngiltere’nin, Bulgaristan’ı 6-0 yendiği maçta ırkçı tezahüratlar nedeniyle maç 2 kez durdu. İtalya’da umuda yolculuğa çıkan sığınmacıları limana almayan, batan gemilerin yanından geçip ölüme terk edenler ırkçılığa benzin dökenler oldu. Futbolda ırkçılığın hız kesmediği İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde siyahi oyuncular maçları boykot edecek kadar zor durumdalar. Hatta, Chelsea’nın yıldızı Abraham, Bulgaristan maçı öncesi sahaya çıkmama çağrısı yapmıştı.

Irkçı linçten sevinemedi

KAAN Ayhan’ın, asker selamı vermekten çekinmesi, Almanya’da zafer havası estirdi. Mesut, İlkay, Emre Can ve E.Cenk Şahin gibi Türk oyunculara yapılan ırkçı linçten çekinen Kaan’ın özgürce sevinmesine engel olan Alman medyası, “Düsseldorfl u Kaan Ayhan selamı futbol kariyerinin sonu olacağını bildiği için, selam vermedi” yorumu yaptı.

Mehmetçiğimize armağan

AVRUPA şampiyonu Golbol Milli Takımı, Türkiye’ye dönüşünde büyük coşkuyla karşılandı. Milli takım sporcularımız, “Avrupa şampiyonluğunu Barış Pınarı Harekatı şehitlerine ve tüm Mehmetçiğimize armağan ediyoruz” pankartı açtı. Takım kaptanı Sevda Altunoluk, “Şampiyon olmayı askerlerimiz için istiyorduk” diye konuştu.