Irkçı hakeme bir tepki de Bakan Kasapoğlu'ndan

Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Karşılaşmada Coltescu'nun ırkçı söyleminin kabul edilemez olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Hiçbir şekliyle kabul edilemez bir durum. Bu gece sporun birleştiren, bir araya getiren kardeşlik ve barış ruhunun aksine ayrıştıran, ötekileştiren bir durumdan şikayetçiyiz. Şiddetle kınıyorum. Spor, kardeşlik, barış, dostluk, bir araya gelmek demek. Sporda ırkın, dilin, dinin, farklılığın bir anlamı yok." diye konuştu.
Sahayı terk eden turuncu-lacivertli oyuncuları tebrik eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu gece yaşanan hadisenin hiçbir şekilde tolere edilmesi mümkün değil. Takımımızın, oyuncularımızın yanındayız. Bu noktada UEFA'nın özellikle alacağı tavır bizler için çok önemli. UEFA'nın takınacağı tavrın hem bu gece hem de bundan sonraki süreç için sporun ruhuna ve özüne yönelimi teşvik etmesi gerekiyor. Oyuncularımızın aldığı tavrı da çok önemsiyorum. Hem takımımızı hem de kulübümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sporun dostluk ruhunun ön plana çıkması gereken ortamda ırkçılığın üzücü ve onaylanmayacak bir durum olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Tüm sporseverlerde bir birlik ve beraberlik ortamı görüyorum. PSG'nin sosyal medyada aldığı tavır sevindiricidir. Spor camiasının kenetlenmesi lazım. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelenin kazanması gerek." şeklinde görüş belirtti.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi PSG maçında yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle maça çıkmama kararı aldıklarını belirterek, 4. hakemin sahadan çıkarılması halinde sahaya döneceklerini açıkladı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncularının sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendirdi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain (PSG) - Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun yaptığı ırkçı söylem sonrasında Romanya Futbol Federasyonu açıklama yaptı. UEFA'nın raporunun beklendiği belirtilen açıklamada konunun takipçisi olunacağı ifade edildi.
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakem Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.