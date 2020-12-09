  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:11
  • |
  • Son Güncelleme:

Irkçı hakem Sebastian Coltescu, 12 yıl önce intiharın eşiğinden dönmüş

Irkçı hakem Sebastian Coltescu, 12 yıl önce intiharın eşiğinden dönmüş

Paylaş

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

PSG-Başakşehir maçına 4. hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözleri damga vurdu. Coltescu, 14. dakikada Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarfedince maç yarıda kaldı ve bütün dünya bu karşılaşmayı konuştu.

12 YIL ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Rumen medyasından Emanuel Rosu, olay hakem Coltescu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre 43 yaşındaki hakem 12 yıl önce intihar girişiminde bulundu.

İşte Emanuel Rosu'nun o iddiası:

“PSG - Başakşehir maçının hakemi 43 yaşındaki Rumen Sebastian Coltescu, 2 hafta önce FIFA listesinden çıkarılmıştı. Bu turnuva onun son turnuvası olacaktı.

Ayrıca 12 yıl önce kendi hayatına son vermeye çalışan biri. Duygusal olarak oldukça kırılgan.”

BİR İNTİHAR İDDİASI DAHA

CFR Cluj’ün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!" ifadelerini kullanmıştı.

BİZZAT İTİRAF ETMİŞTİ

Colțescu, 2008'de bir süreliğine askıya alındığı dönemde bir boşanma davasından çıkmıştı. Sonraki dönemde kız arkadaşı edinen Colțescu, o süreçte intiharın eşiğinden döndüğünü belirtmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!
Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi
PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış
Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu
Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu

Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.

Skandal hakemle ilgili şok detay! 12 yıl önce...
Skandal hakemle ilgili şok detay! 12 yıl önce...

Skandal hakemle ilgili şok detay! 12 yıl önce...

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Irkçı hakeme bir tepki de Mbappe'den!
Irkçı hakeme bir tepki de Mbappe'den!

Irkçı hakeme bir tepki de Mbappe'den!

Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.

Medipol Başakşehir sahadan çekildi, maç ertelendi...
Medipol Başakşehir sahadan çekildi, maç ertelendi...

Medipol Başakşehir sahadan çekildi, maç ertelendi...

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.

Romalı futbolcu Fener'e mesajı gönderdi: Çubukluyu giymeye hazırım
Romalı futbolcu Fener'e mesajı gönderdi: Çubukluyu giymeye hazırım

Romalı futbolcu Fener'e mesajı gönderdi: Çubukluyu giymeye hazırım

Mauricio Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istedi. Roma'nın yıldızı Juan Jesus, sarı-lacivertliler için hazır olduğunu söyledi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.