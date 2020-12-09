Irkçı hakem Sebastian Coltescu, 12 yıl önce intiharın eşiğinden dönmüş

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

PSG-Başakşehir maçına 4. hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözleri damga vurdu. Coltescu, 14. dakikada Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarfedince maç yarıda kaldı ve bütün dünya bu karşılaşmayı konuştu.



12 YIL ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Rumen medyasından Emanuel Rosu, olay hakem Coltescu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre 43 yaşındaki hakem 12 yıl önce intihar girişiminde bulundu.

İşte Emanuel Rosu'nun o iddiası:

“PSG - Başakşehir maçının hakemi 43 yaşındaki Rumen Sebastian Coltescu, 2 hafta önce FIFA listesinden çıkarılmıştı. Bu turnuva onun son turnuvası olacaktı.

Ayrıca 12 yıl önce kendi hayatına son vermeye çalışan biri. Duygusal olarak oldukça kırılgan.”

BİR İNTİHAR İDDİASI DAHA

CFR Cluj’ün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!" ifadelerini kullanmıştı.

BİZZAT İTİRAF ETMİŞTİ

Colțescu, 2008'de bir süreliğine askıya alındığı dönemde bir boşanma davasından çıkmıştı. Sonraki dönemde kız arkadaşı edinen Colțescu, o süreçte intiharın eşiğinden döndüğünü belirtmişti.