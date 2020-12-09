Irkçı hakem Sebastian Coltescu, 12 yıl önce intiharın eşiğinden dönmüş

PSG-Başakşehir maçına 4. hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözleri damga vurdu. Coltescu, 14. dakikada Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarfedince maç yarıda kaldı ve bütün dünya bu karşılaşmayı konuştu.
12 YIL ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ
Rumen medyasından Emanuel Rosu, olay hakem Coltescu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre 43 yaşındaki hakem 12 yıl önce intihar girişiminde bulundu.
İşte Emanuel Rosu'nun o iddiası:
“PSG - Başakşehir maçının hakemi 43 yaşındaki Rumen Sebastian Coltescu, 2 hafta önce FIFA listesinden çıkarılmıştı. Bu turnuva onun son turnuvası olacaktı.
Ayrıca 12 yıl önce kendi hayatına son vermeye çalışan biri. Duygusal olarak oldukça kırılgan.”
BİR İNTİHAR İDDİASI DAHA
CFR Cluj’ün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!" ifadelerini kullanmıştı.
BİZZAT İTİRAF ETMİŞTİ
Colțescu, 2008'de bir süreliğine askıya alındığı dönemde bir boşanma davasından çıkmıştı. Sonraki dönemde kız arkadaşı edinen Colțescu, o süreçte intiharın eşiğinden döndüğünü belirtmişti.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
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