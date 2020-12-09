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aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:18
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Irkçı hakem Coltescu'yu savunan Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı bu değilmiş!

Irkçı hakem Coltescu'yu savunan Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı bu değilmiş!

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AKŞAM

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın Coltescu'yu savunması da ayrı bir skandal olarak tarihe geçti! Ancak bu olayın Hetagan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı! Detaylar haberimizde…

PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması bir anda spor dünyasında gündeme oturdu. Mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan’ın saha içinde ırkçı hakemi savunması da ayrı bir skandal oldu! Ancak bu Hategan’ın ilk skandalı değil…

BÜKREŞ DERBİSİNDE DE IRKÇILIĞI GÖRMEZDEN GELMİŞ!

Rumen orta hakemin birkaç yıl önce Romanya Ligi’nde oynanan Dinamo Bükreş-Steaua Bükreş derbisinde de ırkçılığa göz yumduğu ortaya çıktı.

Bükreş derbisinde Dinamo’nun taraftarları, Steaua forveti Harlem Gnohere’ye maç boyunca maymun tezahüratı yapmış, söz konusu ırkçı söylemler yayıncı kuruluşun kamerasından çok net şekilde duyulmuş ancak hakem Ovidiu Hategan maçı bir kez dahi durdurmamıştı.

HİÇBİR ŞEY DUYMAMIŞ!

Hatta maç sonrası olayların Rumen basınında geniş yankı uyandırması üzerine konuyla ilgili görüşü alınan Hategan, “Hiçbir şey duymadım” diyerek daha da tepki çekmişti!

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Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.

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Skandal hakemle ilgili şok detay! 12 yıl önce...

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Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

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