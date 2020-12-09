Irkçı hakem Coltescu'yu savunan Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı bu değilmiş!

PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması bir anda spor dünyasında gündeme oturdu. Mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan’ın saha içinde ırkçı hakemi savunması da ayrı bir skandal oldu! Ancak bu Hategan’ın ilk skandalı değil…
BÜKREŞ DERBİSİNDE DE IRKÇILIĞI GÖRMEZDEN GELMİŞ!
Rumen orta hakemin birkaç yıl önce Romanya Ligi’nde oynanan Dinamo Bükreş-Steaua Bükreş derbisinde de ırkçılığa göz yumduğu ortaya çıktı.
Bükreş derbisinde Dinamo’nun taraftarları, Steaua forveti Harlem Gnohere’ye maç boyunca maymun tezahüratı yapmış, söz konusu ırkçı söylemler yayıncı kuruluşun kamerasından çok net şekilde duyulmuş ancak hakem Ovidiu Hategan maçı bir kez dahi durdurmamıştı.
HİÇBİR ŞEY DUYMAMIŞ!
Hatta maç sonrası olayların Rumen basınında geniş yankı uyandırması üzerine konuyla ilgili görüşü alınan Hategan, “Hiçbir şey duymadım” diyerek daha da tepki çekmişti!
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
Mauricio Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istedi. Roma'nın yıldızı Juan Jesus, sarı-lacivertliler için hazır olduğunu söyledi.