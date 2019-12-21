İrfan Can'a teklif yağıyor

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can’a yurt içi ve dışından teklifler olduğunu açıkladı. İrfan’ın yurt dışına gitmek istediğini belirten Gümüşdağ şunları söyledi: “Onu devre arasında bırakmayı düşünmüyoruz. Sezon sonunda gelen teklifleri değerlendiririz. Edin Visca takasta kullanılacak bir oyuncu değil. Böyle bir teklif de yok. Clichy’nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ama biz onunla devam etmek istiyoruz. Ocak ayında çok geniş bir transfer ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. İçeriden birini yolladığımız takdirde belki 1-2 oyuncu alabiliriz.” Kadrolarının şampiyonluk için yeterli olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, “Her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım olduk. Son iki sene bu işi egale ettik. Yine peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı (Star Spor)