İrfan Can Kahveci'den Şampiyonlar Ligi yorumu

Kahveci, iyi bir tecrübe olduğunu belirterek, "Bu seviyenin heyecanını ve atmosferini yaşayarak iyi bir tecrübe edindik. Umarım bu arenada öğrendiklerimiz bize çok daha iyi şeyler katacak. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler" diye konuştu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 55 kişilik aday liste açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Medipol Başakşehir, Türkiye'ye döndü. Maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği ve istediği verimi alamadığı futbolcusu Mame Thiam'ı takasla gönderiyor. Sarı-lacivertliler, takas karşılığı alacağı futbolcu ise belli oldu: Göztepeli Halil Akbunar...
Galatasaray, devre arası transferleri için harıl harıl çalışıyor. Yönetim büyük bir gizlilik ve titizlik içinde çalışmalarını yürütürken Aslan, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği gol makinesi genç yıldız Mostafa Mohamed'i kadrosuna katıyor.
Ve Galatasaray'da Radamel Falcao dönemi kapanıyor... Sarı-kırmızılılarda 29 maç oynaıp 28 maç kaçıran yıldız golcü, umursamaz tavırlarıyla da Fatih Terim ve teknik heyetin gözünden düştü. Kolombiyalı starın bu tavrının altında yatan gerçek ise ortaya çıktı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç ceza verdi. Genç teknik adam, Beşiktaş maçında takımın başında olamayacak.