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aksam.com.tr
  • 10 Aralık 2020 Perşembe 19:54
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İrfan Can Kahveci'den Şampiyonlar Ligi yorumu

İrfan Can Kahveci'den Şampiyonlar Ligi yorumu

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Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sezon kulübün ilk Şampiyonlar Ligi macerasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kahveci, iyi bir tecrübe olduğunu belirterek, "Bu seviyenin heyecanını ve atmosferini yaşayarak iyi bir tecrübe edindik. Umarım bu arenada öğrendiklerimiz bize çok daha iyi şeyler katacak. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler" diye konuştu.

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