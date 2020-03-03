İrfan Can Kahveci: Bugün zor bir gündü

İrfan Can, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün zor bir gündü. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. İlk yarıda kendimizi çok maça veremedik ama ikinci yarıda biraz toparlandık. Gol için de hep denediğim bir vuruş. Antrenmanlarda da deniyorum hep. Bugün de denk geldi maç sırasında. İyi de vurdum, güzel bir gol oldu Avrupa'da attığım gollerden sonra da asker selamı verdim ama bazı insanlar farklı yerlere çekti. Çünkü üst üste goller atmış, asker selamı vermiştim. Bugün yapmayacaktım ama farklı bir durum vardı ülkemiz açısından. Her zaman Mehmetçiğin arkasındayız." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu İrfan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşmeleriyle ilgili olarak ise "Güzel gidiyoruz. Hocamıza çok güveniyoruz. Onun verdiği taktikleri dinliyoruz. İnşallah Avrupa'da da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. Güzel de bir kura çektik. Tabii sonuçlar sahada belli olur. Sporting Lizbon karşısında gösterdiğimiz gibi. İnşallah gidebileceğimiz kadar gideriz." şeklinde konuştu.
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