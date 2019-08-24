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aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:53
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56

İrfan Can Kahveci: Buradan sonra hedefim Avrupa

İrfan Can Kahveci: Buradan sonra hedefim Avrupa

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Başakşehir'le olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir 'in sözleşmesini uzattığı İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertli takımdaki hedeflerini gerçekleştirdikten sonra yurt dışına transfer olmak istediğini söyledi. 

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan İrfan Can, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu açıkladı.

İstanbul ekibiyle sözleşmesini Mayıs 2024'e kadar uzattığı için çok mutlu olduğunu aktaran İrfan, "Buradaki hedeflerim daha bitmedi. İnşallah buradaki hedefimi tamamlamak istiyorum. Sonraki hedefim yurt dışına transfer olmak. Öncelikle burada başarılı olmak istiyorum. Çünkü bu kulüp açıldığından beri çok üstüne koyarak devam etti. Ben de buna katkı sağlamaya çalıştım. Bu kulüp sayesinde de milli takımda oynamaya başladım. İnşallah hedefim Avrupa Şampiyonası'nda başarılı şekilde ülkemi temsil etmek, sonrasında da yurt dışına transfer olup orada daha büyük başarılara imza atmak." ifadelerini kullandı. 

Medipol Başakşehir'in üzerinde büyük emeği bulunduğunun altını çizen İrfan Can, "Bu kulüpte bir aile ortamı var. Burada müthiş şeyler yaşadım, inşallah bu sene de şampiyon olmak istiyorum. Çünkü bu duyguyu yaşamak istiyorum. Sonrasında geleceğe yönelik hedeflerimi de gerçekleştirmek istiyorum." şeklinde konuştu. 

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