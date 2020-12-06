Inter'in ligdeki son kurbanı Bologna oldu

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Altay Bayındır'ın imdadına Volkan Demirel yetişti Altay Bayındır'ın imdadına Volkan Demirel yetişti Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.

Aboubakar alev aldı! Aboubakar alev aldı! Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.

6'sı Vedat Muriqi etti! 6'sı Vedat Muriqi etti! Fenerbahçe'nin hücum bölgesinin yeni isimleri performanslarıyla bir Vedat Muriqi edemedi.

Terim'den Dilmen'e: 25 kupayı ne yapacağız? Terim'den Dilmen'e: 25 kupayı ne yapacağız? Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dimen %100 Futbol'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasında geçen bir anıyı paylaştı. Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Dilmen, Euro 2008 zamanında Fatih Terim'in kendisini eleştirdiği için aradığını ve "25 kupayı ne yapacağız" dediğini anlattı.

'Kafamızda bazı şeyler var' 'Kafamızda bazı şeyler var' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu, bunu iyi kullanmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.