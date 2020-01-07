Inter'in golcüleri iş başında

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Beşiktaş'ın Youtube kanalında imza parası sorun yaratan 18 yaşındaki Ajdin Hasic ile ilgili yaşananları anlattı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.

Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda...

Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.