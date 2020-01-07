Inter'in golcüleri iş başında

Haftaya, Juventus'un averajla önünde lider başlayan Inter, Napoli'ye konuk oldu.
Inter, Lukaku'nun 14 ve 33, Lautaro Martinez'in 62. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Napoli'nin golü ise 39. dakikada Milik'ten geldi.
Puanını 45'e yükselten Milano ekibi, zirvedeki yerini korudu.
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Beşiktaş'ın Youtube kanalında imza parası sorun yaratan 18 yaşındaki Ajdin Hasic ile ilgili yaşananları anlattı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı kadrolarına katacakları iddialarına yanıt verdi.
Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.
Ryan Babel, Instagram hesabının profilinde yazan Galatasaray'ı sildi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.
Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.
Şampiyon olmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Sivasspor Fejsa'yı transfer etmek istiyor.