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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 00:44
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 00:48

Inter'den mükemmel geri dönüş

Inter'den mükemmel geri dönüş

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İtalya 1. Ligi Serie A'nın 23. haftasında Inter, sahasında Milan'la karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı Inter 3-2 kazanarak derbi galibiyetini elde eden taraf oldu.

Karşılaşmada Milan, 40. dakikada Rebic ve 45+1. dakikalarda Ibrahimovic'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya bomba gibi başlayan Inter, 5'de Brozovic, 53'te Vecino ve 70'te de Vrij ile bulduğu gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. 90+2'de Lukaku skoru 4-2 yaparak son sözü söyledi...

Öte yandan karşılaşmada 90 dakika forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun ilk yarıdaki bir şutu da direkten döndü.

Bu sonunçla Inter 54 puana yükseldi ve lider Juventus'la arasındaki puan farkını eşitledi. Milan ise 32 puanda kalarak 6 maçlık aradan sonra yenilgi yüzü gördü.

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