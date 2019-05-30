Inter'de Spalletti'nin görevine son verildi

İtalya'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bir süredir Inter'e veda etmesi beklenen Luciano Spalletti'nin Milano ekibindeki görevine son verildi.

İtalyan kulübü Spalletti ayrılığını resmi Twitter hesabından duyururken 60 yaşındaki teknik adama emeklerinden ötürü teşekkür edildi.

Inter'in başında iki sezon geçiren Spalletti, iki sezonda da ligi dördüncü tamamlayarak Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı.

Spalletti yönetiminde kupa hasretine son veremeyen Inter'in kısa süre içinde Antonio Conte'yi resmen açıklaması bekleniyor.