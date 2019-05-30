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30 Mayıs 2019 Perşembe 11:53 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:53

Inter'de Spalletti'nin görevine son verildi

Inter'de Spalletti'nin görevine son verildi

İtalyan devi Inter, Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin görevine son verdi.

İtalya'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bir süredir Inter'e veda etmesi beklenen Luciano Spalletti'nin Milano ekibindeki görevine son verildi.

İtalyan kulübü Spalletti ayrılığını resmi Twitter hesabından duyururken 60 yaşındaki teknik adama emeklerinden ötürü teşekkür edildi.

Inter'in başında iki sezon geçiren Spalletti, iki sezonda da ligi dördüncü tamamlayarak Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı.

Spalletti yönetiminde kupa hasretine son veremeyen Inter'in kısa süre içinde Antonio Conte'yi resmen açıklaması bekleniyor.

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