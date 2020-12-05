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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:54
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Inter'de forma şansı bulamayan Radja Nainggolan, Cagliari'ye dönüyor

Inter'de forma şansı bulamayan Radja Nainggolan, Cagliari'ye dönüyor

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Akşam Spor dış haber

Yaz ayı transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Radja Nainggolan, Cagliari'ye dönme hazırlığında.

Calciomercato’da yer alan habere göre, Inter’in 32 yaşındaki futbolcusu Radja Nainggolan, devre arasında yeniden Cagliari’ye dönmeye hazırlanıyor.

Mavi-Siyahlılarda forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli 10 numaranın, teknik direktör Antonio Conte’nin planları arasında yer almadığı vurgulandı.

Nainggolan’ın yüksek maaşından kurtulmak isteyen Inter, oyuncuyu ücretsiz göndermeye razı olursa Cagliari transferi bitirecek.

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