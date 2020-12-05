Inter'de forma şansı bulamayan Radja Nainggolan, Cagliari'ye dönüyor

Calciomercato’da yer alan habere göre, Inter’in 32 yaşındaki futbolcusu Radja Nainggolan, devre arasında yeniden Cagliari’ye dönmeye hazırlanıyor.
Mavi-Siyahlılarda forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli 10 numaranın, teknik direktör Antonio Conte’nin planları arasında yer almadığı vurgulandı.
Nainggolan’ın yüksek maaşından kurtulmak isteyen Inter, oyuncuyu ücretsiz göndermeye razı olursa Cagliari transferi bitirecek.
Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak ağır bir yara alan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada “Galibiyet serisi başlatıp yeni bir döneme gireceğiz” ifadelerini kullandı.
Çaykur Rize maçında hat-trick yapan ve son iki haftadır iyi futboluyla dikkat çeken Mbaye Diagne'deki değişimin sırrı ortaya çıktı. Senegalli forvet, Teknik Direktör Fatih Terim'in son uyarısıyla kendine geldi.
İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Brezilya ekibi Vasco Da Gama ile sözleşme imzaladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın tartışmalı transferlerinden Vincent Aboubakar, son haftalardaki performansı ve attığı gollerle tüm endişeleri bertaraf etti.
Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Papiss Cisse, bu hafta sonu oynanacak Denizlispor maçına özel hazırlanıyor.
'Lütfen çare Sergen hocam'