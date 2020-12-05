Inter'de forma şansı bulamayan Radja Nainggolan, Cagliari'ye dönüyor

Erol Bulut resmen açıkladı: Denizlispor maçıyla birlikte...

Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak ağır bir yara alan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada “Galibiyet serisi başlatıp yeni bir döneme gireceğiz” ifadelerini kullandı.