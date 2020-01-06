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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 12:04
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 12:07

Inter'de Diego Godin için karar verildi! Cimbom'a kötü haber

Inter'de Diego Godin için karar verildi! Cimbom'a kötü haber

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Galatasaray'la adı anılan Diego Godin İnter'de kalıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Menajerler tarafından Galatasaray’a teklif edildiği iddia edilen, Diego Godin hakkında Antonio Conte'nin son kararını verdiği öğrenildi.

GODİN LİSTEDE YOK!

Serie A’da bu sezon şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri olan ve Juventus’la liderliği paylaşan İnter’in transfer dosyası ortaya çıkarken, Conte’nin takımdan göndermek istediği oyuncular belli oldu. Politano’yu satış listesine koyan başarılı teknik adamın Borja Valero, Barella, Dimarco gibi futbolcularla da yollarını ayırmaya hazırlandığı kaydedilirken, listede Diego Godin’in bulunmaması dikkat çekti.

Takviye konusunda da çalışmalarını sürdüren İnter’in Chelsea’nin sol beki Marcos Alonso, Fransız golcü Oliver Giroud ve Arturo Vidal’le yakından ilgilendiği anlaşılırken, Antonio Conte’nin şampiyonluk için bu 3 isimden en az iki tanesinin transfer edilmesi için yönetime talimat verdiği bildirildi.

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