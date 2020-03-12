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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 07:47
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 07:47

Inter kulübünden koronavirüs sebebiyle karantina kararı

Inter kulübünden koronavirüs sebebiyle karantina kararı

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Juventus ile Pazar günü karşı karşıya gelen ve maç kadrosunda yer alan koronavirüs testi pozitif çıkan Daniele Rugani'nın durumu sebebiyle Inter kulübü, tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Juventuslu Daniele Rugani'de koronavirüse rastlanmasının ardından Pazar günü siyah beyazlı ekiple karşı karşıya gelen Inter kulübü tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Maç kadrosunda yer alan Daniele Rugani'nin futbolcularla aynı ortamda bulunması ve koronavirüsün bulaşma ihtimali sebebiyle Inter'in tüm futbolcularını ve o gün statta olan tüm personelini karantinaya alacağı belirtildi.

Juventus kulübü de benzer şekilde diğer futbolcularına da test yaptırarak önlem amacıyla tüm futbolcuların ve personelin 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağını duyurdu.

Gelecek günlerde iki takımın maçlarıyla ilgili yaşanacak gelişmeler ise merakla beklenmeye başlandı.

Yakın temas ile bulaştığı bilinen koronavirüs testi yapılmamış olan Rugani'nin Inter galibiyetinin ardından Juventus soyunma odasındaki paylaşımı.

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