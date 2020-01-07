Inter Godin'i göndermiyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'ye 'Alan' açıldı Fenerbahçe'ye 'Alan' açıldı Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.

Aslan Murillo'da pes etmiyor Aslan Murillo'da pes etmiyor Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.

'Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez' 'Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez' Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün borç batağında olduğunu söyledi ve “Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez” dedi.

'İyi ki Başkan devreye girdi' 'İyi ki Başkan devreye girdi' Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.

Milan ikna oldu Milan ikna oldu İtalya’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için AC Milan’ı ikna etti. Yıldız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli takıma kiralanacak.

Yolcu aranıyor Yolcu aranıyor TRABZONSPOR’DA yabancı problemi... Badou Ndiaye transferi sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Karadeniz ekibi, yapılacak yabancı transferler için kadroda yer açmaya çalışıyor.