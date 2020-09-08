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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 17:14
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Inter, Aleksandar Kolarov'u resmen açıkladı

Inter, Aleksandar Kolarov'u resmen açıkladı

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı.

Inter kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte Roma'dan transfer edildiği belirtildi.

Kolarov'un Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, Manchester City, Roma'dan sonra şimdi de Inter formasını terleteceği ifade edildi.

Oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.

Roma kulübünden de yapılan açıklamada, transferin 1,5 milyon avro bedel ve yarım milyonluk ek bonus ücretlerle gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 3 sezonda 132 maça çıkan ve 19 gol atan Kolarov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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