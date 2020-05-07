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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 08:00
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 00:21

İnsanları bir garipti

İnsanları bir garipti

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Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso, Manchester günleri ile ilgili, “Hiçbir şeyini sevemedim. İnsanlar çok zayıf, narin, bir garipti. Yemekler de iğrençti” dedi.

Bir dönem Manchester United forması giyen ve kariyerindeki bu kısa süreli macerada istediğini bulamayan Arjantinli yıldız isim Angel Di Maria’nın eşi Jorgelina Cardoso, bir televizyon programında Manchester günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cardoso, “Hiçbir şeyini sevemedim. İnsanlar çok zayıf, narin, bir garipti. Yolda yürüyorsunuz ve sizi öldürüp öldürmeyecekleri belli değil. Yemekler de iğrençti. Kızlar çok makyaj yapıyordu, oyuncak mankenler gibiydiler” dedi.

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