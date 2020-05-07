İnsanları bir garipti

Bir dönem Manchester United forması giyen ve kariyerindeki bu kısa süreli macerada istediğini bulamayan Arjantinli yıldız isim Angel Di Maria’nın eşi Jorgelina Cardoso, bir televizyon programında Manchester günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cardoso, “Hiçbir şeyini sevemedim. İnsanlar çok zayıf, narin, bir garipti. Yolda yürüyorsunuz ve sizi öldürüp öldürmeyecekleri belli değil. Yemekler de iğrençti. Kızlar çok makyaj yapıyordu, oyuncak mankenler gibiydiler” dedi.
ADA'DAN NEWCASTLE HAMLESİ
Newcastle United’in Suudilere devri konusunu Premier Lig yetkilileri yeniden inceleme kararı aldı. Suudi Prens Selman, İngiliz ekibini 350 milyon pound karşılığında satın almıştı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, ‘Virüse meydanı bırakmayacağız' sloganıyla müjdeyi verdi. “Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncü Lig, Amatör ve Bölgesel Amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla müsabakaların hangi şartlarda ve nasıl oynanacağına karar vereceğiz.”
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan'a gideceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı: Falcao: “Arabistan'a gitmekten asla bahsetmediler, hiçbir şey bilmiyordum, benimle hiç temasa geçmediler. Şu an için böyle bir şey yok.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Beşiktaş'tan ayrılan Karius'un geleceğiyle ilgili Liverpool kararını verdi.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.