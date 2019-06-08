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08 Haziran 2019 Cumartesi 21:59 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 21:59

İngiltere'yi yasa boğan ölüm! Genç teknik adam vefat etti

İngiltere'yi yasa boğan ölüm! Genç teknik adam vefat etti

Bir dönem Tottenham Hotspur'da forma giyen Leyton Orient'in teknik direktörü Justin Edinburgh, 49 yaşında hayatını kaybetti.

Kulübünden yapılan açıklamada, kalbinin durması sonucu hafta başında hastaneye kaldırılan Justin Edinburgh'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat ettiği belirtildi.

Kulübünden yapılan açıklamada, kalbinin durması sonucu hafta başında hastaneye kaldırılan Justin Edinburgh'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat ettiği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Tottenham Hotspur, Portsmouth, Southend United ve Billericay Town kulüplerinde forma giyen Edinburgh, teknik direktörlük kariyerinde ise Leyton Orient'in yanı sıra Northampton Town, Gillingham ve Newport County gibi takımlarda görev almıştı.

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