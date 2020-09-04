İngiltere'de yılın oyuncusu adayları belli oldu

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünün adayları belli oldu.
Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk, Manchester City'den ise Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling yılın en iyi oyuncusu adayları arasında yer aldı.
Trent Alexander-Arnold, İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasına da adını yazdırdı. Alexander-Arnold'un yanı sıra Chelsea'den Tammy Abraham ve Mason Mount, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Mason Greenwood ile Arsenal'dan Bukayo Saka da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak'a 600 bin euroluk teklif götürdü. Teklifi cazip bulan tecrübeli 10 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.
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İngiltere Premier Lig'e yükselen Fulham, Mario Lemina'yı transfer etmesine rağmen Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralamama kararı aldı. İngiliz ekibi, “Biz Seri'yi size satın alma opsiyonu ile verdik. (18 milyon euro) Ocak ayında Napoli ve Lyon bize bu bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiler ama Seri'yi bırakmadınız. Şimdi o teklifi dahi alamıyoruz. Seri'yi alacak kulüp ancak bonservisi ile birlikte transfer edebilir” diyerek Sarı-Kırmızılılara kapıyı kapattı.
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