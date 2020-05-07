İngiltere'de kayıp 700 milyon Pound

SPOR GÜNDEMİ

Ligin dev ekibi şokta! 38 koronavirüs testi pozitif çıktı Ligin dev ekibi şokta! 38 koronavirüs testi pozitif çıktı Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yaptığı toplam 293 koronavirüs testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi İran basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon başında İran'ın İstiklal takımından 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.

Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”

Bjelica'ya 2 milyon euro Bjelica'ya 2 milyon euro Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.

Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım' Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım' Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.