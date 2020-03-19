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aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 16:12
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 16:12

İngiltere'de futbol maçları 30 Nisan'a kadar askıya alındı

İngiltere'de futbol maçları 30 Nisan'a kadar askıya alındı

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İngiltere Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin en az 30 Nisan'a kadar başlamayacağını açıkladı.

İngiltere Futbol Federasyonu, daha önce 4 Nisan olarak duyurulan liglerin ertelenme tarihinin 30 Nisan olarak güncellendiğini duyurdu.

İngiltere'de 30 Nisan'a kadar futbol oynanmayacak.

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