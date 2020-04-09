İngiltere'de alt liglerin 56 günde tamamlanması planlanıyor

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Müthiş ikili yeniden bir araya geliyor! Terim bu kez muradına eriyor Müthiş ikili yeniden bir araya geliyor! Terim bu kez muradına eriyor Manu Lonjon'un haberine göre, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet, takımdan ayrılmak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılarla önemli mesafe katetmiş durumda. Cimbom, Feghouli ile yolların ayrılması halinde Trezeguet'ye imza attıracak.

Milli futbolcumuz karantinaya alındı! Hocası ağzından kaçırdı Milli futbolcumuz karantinaya alındı! Hocası ağzından kaçırdı Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.

Mariano'nun yerine fişek gibi sağ bek Mariano'nun yerine fişek gibi sağ bek Mariano ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın yerine Antwerp'te forma giyen Aurelio Buta'yı düşünüyor.

Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.

Yeni dünya sıralaması belli oldu! Milli takımımız... Yeni dünya sıralaması belli oldu! Milli takımımız... A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi! Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi! Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”