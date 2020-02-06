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aksam.com.tr
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 15:54
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 15:54

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi uzadı

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi uzadı

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İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi yeniden uzatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan Premier Lig takımlarının temsilcileri, 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesi yönünde oy kullandı.

Premier Lig'de yaz transfer dönemi iki sezondur ağustos ayında, lig başlamadan bir gün önce bitiyordu.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da transfer döneminin diğer Avrupa ülkeleriyle aynı anda sona ermesine destek vermişti.

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