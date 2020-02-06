İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi uzadı

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan Premier Lig takımlarının temsilcileri, 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesi yönünde oy kullandı.
Premier Lig'de yaz transfer dönemi iki sezondur ağustos ayında, lig başlamadan bir gün önce bitiyordu.
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da transfer döneminin diğer Avrupa ülkeleriyle aynı anda sona ermesine destek vermişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.
Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan 1 milyon Euro’ya kiraladığı Mario Lemina için Lazio’nun devreye girdiği öğrenildi.
A Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, altyapı sorumlusu olarak çalışan Yasin Sülün ile yollarını ayırdı. Sülün, insan kaynakları departmanından gelen telefonla ayrılığın bildirildiğini aktarırken, "Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini söyledi. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu hiç şık olmadı" dedi.
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
Galatasaray’da sakatlığını atlatan Radamel Falcao koşulara başladı.
Barcelona'da Sportif Direktör Eric Abidal ile problemler yaşayan Messi, sezon sonunda Katalan devinden ayrılmaya karar verdi.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.